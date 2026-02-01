Έχει το αυτοκίνητο μας έχει το.. μαγικό κουμπί που διώχνει το νερό της βροχής;

Μία από αυτές είναι ένα κουμπί που κάποιοι θεωρούν ότι «διώχνει» το νερό της βροχής από τα κρύσταλλα ή τους καθρέπτες. Η αλήθεια όμως είναι πιο απλή, πιο συνδυαστική και σχετίζεται με τη συνολική διαχείριση της ορατότητας του οδηγού κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.Όταν βρέχει δυνατά ή όταν το πρωί βρίσκεις το αυτοκίνητο καλυμμένο από υγρασία, οι καθρέπτες και τα παράθυρα μπορούν να θολώσουν ή να γεμίσουν σταγόνες που μειώνουν δραματικά την ορατότητα και κατά συνέπεια την ασφάλεια. Οι υαλοκαθαριστήρες στο παρμπρίζ έχουν την πιο άμεση και εμφανή λειτουργία. Η βροχή όμως δεν συμπεριφέρεται πάντα με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις επιφάνειες και ειδικά οι πλευρικοί καθρέπτες, λόγω του σχήματος και της θέσης τους, «κρατούν» νερό πιο εύκολα.Το «κουμπί» που εντοπίζεται στην κεντρική κονσόλα πολλών σύγχρονων αυτοκινήτων δεν είναι κάποιο μαγικό εργαλείο που εξαφανίζει τη βροχή. Πρόκειται στην πράξη για τον διακόπτη λειτουργίας θερμαινόμενων υαλοπινάκων, κυρίως του πίσω παρμπρίζ...