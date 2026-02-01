Το AI μπορεί να σε στείλει… ταμείο ανεργίας!

Σε ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board στην Ουάσινγκτον, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Στίβεν Μπραντμπέρι παρουσίασε την εξής πρωτοβουλία: συστήματα ανάλυσης δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθούν για να ανιχνεύουν μοτίβα παρατυπιών σε άδειες οδήγησης και συμβάσεις εργασίας.