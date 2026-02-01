Το AI μπορεί να σε στείλει… ταμείο ανεργίας!
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζεται να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσει εταιρείες μεταφορών που απασχολούν παράνομους ξένους οδηγούς.
Σε ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο του Transportation Research Board στην Ουάσινγκτον, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Στίβεν Μπραντμπέρι παρουσίασε την εξής πρωτοβουλία: συστήματα ανάλυσης δεδομένων με τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθούν για να ανιχνεύουν μοτίβα παρατυπιών σε άδειες οδήγησης και συμβάσεις εργασίας.
