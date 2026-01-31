Οδηγούμε την εξωτική Alfa Romeo 33 Stradale

Ενα μικρό πλήθος έχει μαζευτεί στην άκρη του δρόμου, διψασμένο να ρίξει μια ματιά στο ιταλικό ίνδαλμα που πηγαινοέρχεται μπροστά στα μάτια του. Αντιλαμβανόμενος το κοινό, σφίγγω το τιμόνι λίγο παραπάνω.