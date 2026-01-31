Η Ευρώπη «σκοτώνει» τα σπορ μοντέλα;
Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζουν όλο και περισσότερο την ύπαρξη των παραδοσιακών σπορ μοντέλων. Παρ’ όλα αυτά, ίσως να συνεχίσουμε να τα βλέπουμε στους ευρωπαϊκούς δρόμους.
Η Ε.Ε. έχει ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της, καθώς έως το 2035 θέλει να μειώσει δραστικά τις εκπομπές ρύπων, με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης να βρίσκονται στο επίκεντρο των περιορισμών. Για τη συντριπτική πλειοψηφία το μέλλον μοιάζει προδιαγεγραμμένο, αν και στην πιο πρόσφατη πρόταση της Κομισιόν φαίνεται να ανοίγει ένα μικρό «παράθυρο» ευκαιρίας.
