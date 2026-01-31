Αναβάλλεται η λειτουργία των καμερών AI για παραβάσεις του ΚΟΚ;

Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου (2026), οι οκτώ κάμερες που έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας για να εντοπίζουν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας έχουν αρχίσει να στέλνουν τις κλήσεις στους οδηγούς που δεν συμμορφώνονται με όσα προβλέπει αυτός.