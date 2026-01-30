Ποια μοντέλα της Yamaha έγιναν φθηνότερα το 2026
Ποια μοντέλα της Yamaha έγιναν φθηνότερα το 2026
Η Yamaha παρουσίασε τον ανανεωμένο τιμοκατάλογο του 2026 με πολλές ενδιαφέρουσες εκπλήξεις.
Ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά μήνας επικύρωσης των νέων τιμοκαταλόγων από τις εταιρείες μοτοσικλέτας στη χώρα μας. Η τάση που έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι μια προσπάθεια διατήρησης ή ακόμα και μείωσης τιμών, κάτι που έχει νόημα αν αναλογιστούμε την πίεση που δέχονται οι παραδοσιακές δυνάμεις από τους Κινέζους κατασκευαστές.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα