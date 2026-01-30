Ποια μοντέλα της Yamaha έγιναν φθηνότερα το 2026

Ο Ιανουάριος είναι παραδοσιακά μήνας επικύρωσης των νέων τιμοκαταλόγων από τις εταιρείες μοτοσικλέτας στη χώρα μας. Η τάση που έχουμε παρατηρήσει μέχρι τώρα είναι μια προσπάθεια διατήρησης ή ακόμα και μείωσης τιμών, κάτι που έχει νόημα αν αναλογιστούμε την πίεση που δέχονται οι παραδοσιακές δυνάμεις από τους Κινέζους κατασκευαστές.