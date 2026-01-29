Δοκιμάζουμε στην Ελλάδα το υβριδικό Renault Clio - Πόσο κοστίζει;

Σπάνια συμβαίνει, αλλά όταν γίνεται ξέρεις ότι κάτι πραγματικά καλό οδηγείς. Είναι ο ενθουσιασμός, η έξαψη που τείνει να λείψει στη δουλειά μας, έτσι όπως είμαστε χαμένοι ανάμεσα σε καλώδια, κιλοβατώρες και κινεζικά.