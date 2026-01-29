Suzuki: Έκπτωση σε όλες τις V-Strom
Suzuki: Έκπτωση σε όλες τις V-Strom
Η Suzuki μειώνει τις τιμές σε δημοφιλή της μοντέλα μπαίνοντας στο 2026 με άγριες διαθέσεις.
Η Suzuki Moto Greece κάνει δυναμική είσοδο στο 2026 με νέα τιμολογιακή πολιτική στα δημοφιλή της μοντέλα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην οικογένεια V-Strom, η οποία συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην adventure κατηγορία.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
