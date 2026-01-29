Opel SUV: Η γκάμα που σαρώνει και οι τιμές που αιφνιδιάζουν

Σε μια εποχή που όλα κινούνται γύρω από τον αστερισμό των SUV, η Opel δείχνει να βρίσκεται στον σωστό δρόμο και σε μία θέση άκρως πλεονεκτική απέναντι στον ανταγωνισμό.