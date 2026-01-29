Ο Έλληνας εφοπλιστής που πούλησε όλες τις Ferrari και τις Lamborghini του

Ο Χάρης Βαφειάς αποκάλυψε σε συνέντευξη του στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, ότι στο παρελθόν είχε στην κατοχή του μερικά από τα πιο εντυπωσιακά supercar, ανάμεσα τους Ferrari και Lamborghini, οχήματα που παραδοσιακά συνδέονται με πλούτο και κοινωνική προβολή. Όμως, όπως ο ίδιος εξηγεί, αυτή η φάση της ζωής του ανήκει πλέον στο παρελθόν και η απόφασή του να αποχωριστεί αυτά τα αυτοκίνητα δεν ήταν τυχαία.

Ερ. Ποιος είναι ο πιο βασικός λόγος που μπορεί να χάσει ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος μπορεί να χάσει τα λεφτά του;

«Το πιο σύνηθες παράδειγμα είναι η μεταβίβαση από τη μία γενιά στην άλλη και η εντελώς λάθος ανατροφή της επόμενης γενιάς. Εγώ αυτό έχω δει ως πιο classic mistake», λέει ο Βαφειάς. Και ξεκαθαρίζει ότι τα χρήματα σπάνια χάνονται από υπερβολές καθημερινότητας. «Όταν είσαι πάρα πολύ πλούσιος άνθρωπος, για να πέσεις από το lifestyle θα πρέπει να κάνεις τρέλες. Τρέλες, τρέλες».