Αντεπίθεση της smart στην Ελλάδα: Δείτε τι έχει και τι έρχεται
NEWSAUTO.GR

Εντός του 2026 η γκάμα μοντέλων της smart θα αυξηθεί και οι πληροφορίες για τα καινούργια οχήματά της έχουν αρχίσει να γίνονται γνωστές.

Η επανεμφάνιση της smart και στην ευρωπαϊκή αγορά έγινε με δυναμικό και πειστικό τρόπο αναφορικά με τα νέα μοντέλα της. Προς το παρόν, η εταιρεία έχει τα #1, #3 και #5. Όπως παρατηρούμε, αυτά αφορούν στους μονούς αριθμούς κάτι που σημαίνει ότι.. υπάρχει χώρος και για τους ζυγούς.

