Αντεπίθεση της smart στην Ελλάδα: Δείτε τι έχει και τι έρχεται

Η επανεμφάνιση της smart και στην ευρωπαϊκή αγορά έγινε με δυναμικό και πειστικό τρόπο αναφορικά με τα νέα μοντέλα της. Προς το παρόν, η εταιρεία έχει τα #1, #3 και #5. Όπως παρατηρούμε, αυτά αφορούν στους μονούς αριθμούς κάτι που σημαίνει ότι.. υπάρχει χώρος και για τους ζυγούς.