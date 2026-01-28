ΠΑΟΚ - δυστύχημα στην Ρουμανία: Δεν έχει lane assist αυτό το van - Τι βαθμό πήρε στις δοκιμές; (video)

Πρόκειται για ένα πολυθέσιο βαν που σχεδιάστηκε εξαρχής ως «άνθρωπο-μεταφορέας» για 7 έως 9 επιβάτες, με προτεραιότητα στην παθητική ασφάλεια και στη σταθερότητα ενός μεγάλου αμαξώματος, όχι ως ένα όχημα γεμάτο προηγμένα συστήματα υποβοήθησης τύπου lane assist όπως τα γνωρίσαμε αργότερα στα επιβατικά.

Το κρίσιμο εδώ είναι να ξεκαθαρίσουμε κάτι: άλλο το Lane Departure Warning (προειδοποίηση ακούσιας αλλαγής λωρίδας) και άλλο το Lane Keeping Assist / Lane Assist (ενεργή διατήρηση λωρίδας που μπορεί να ασκήσει μικρές διορθωτικές ροπές στο τιμόνι).

Στον Traveller της εποχής εκείνης, ειδικά σε εκδόσεις 2016–2017, αυτό που συναντάμε σε επίπεδο εξοπλισμού είναι κυρίως προειδοποίηση απόκλισης/αλλαγής λωρίδας ως μέρος πακέτου ασφαλείας, μαζί με αναγνώριση ορίων ταχύτητας, “driver attention alert” και άλλα βοηθήματα. Δηλαδή, ακόμη και όταν υπήρχε σχετική τεχνολογία, μιλάμε κατά κανόνα για προειδοποίηση και όχι για «σύστημα που κρατάει το αυτοκίνητο στη λωρίδα» όπως το εννοεί ο κόσμος σήμερα. Αυτό έχει σημασία, γιατί στη δημόσια συζήτηση συχνά φορτώνουμε σε ένα γενικό lane assist ευθύνες που απλώς δεν αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο εξοπλισμό ή στη συγκεκριμένη γενιά.





