Κιβώτια ταχυτήτων: Πως φτάσαμε από τα δύστροπα αβάνς, στα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα

Για πολλές δεκαετίες τα κιβώτια ταχυτήτων στις μοτοσικλέτες είχαν την ίδια, απλή φιλοσοφία. Τα πράγματα όμως την τελευταία δεκαετία έχει εξελιχθεί με αλματώδη ρυθμό φέρνοντας στην αγορά λύσεις που κανείς δεν φανταζόταν πριν από μερικές δεκαετίες.