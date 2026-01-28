Δοκιμάζουμε το ηλεκτρικό DS No4 - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η DS Automobiles έκλεισε το 2024 παρουσιάζοντας το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, το πολυτελές No8. Περίπου πέντε μήνες μετά η γαλλική εταιρία εντείνει το στίγμα της με το νέο No4, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια του DS 4, με τη διαφορά πως διατίθεται και με ηλεκτρική «καρδιά».