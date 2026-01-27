Letbe: Scooter με δώρα και μειωμένες τιμές

Η Letbe έχει κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά με μια πλούσια γκάμα από scooter (και παπί) βάζοντας στόχο να κάνει την ποιοτική αστική μετακίνηση πιο προσιτή, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των best-seller μοντέλων της μάρκας.