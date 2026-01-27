Οδήγηση με ομίχλη: Οι 7 κανόνες που σώζουν ζωές στον δρόμο

Η οδήγηση με ομίχλη απαιτεί αυξημένη συγκέντρωση και απόλυτη προσαρμογή στις συνθήκες του δρόμου. Ακόμη και οδηγοί με πολλά χιλιόμετρα εμπειρίας μπορεί να παρασυρθούν σε λάθη, κυρίως επειδή η εικόνα του δρόμου «εξαφανίζεται» σταδιακά και όχι απότομα.