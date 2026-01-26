Αλλάζουν όλα για να μην πνιγεί ξανά η Αττική
Η Αττική μπαίνει σε μια νέα φάση αντιπλημμυρικής θωράκισης με ένα σχέδιο που περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και έχει στόχο να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των όλο και πιο έντονων καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή.
Η περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει ανακοινώσει ότι τα αντιπλημμυρικά έργα αποτελούν άμεση προτεραιότητα και σχεδιάζονται ώστε να ενισχύσουν την προστασία του λεκανοπεδίου, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες.
Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η διαχείριση των 448 ρεμάτων της Αττικής που εκτείνονται σε συνολικό μήκος 880 χιλιομέτρων. Το πρόγραμμα προβλέπει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει νέες διευθετήσεις ρεμάτων, εκτεταμένους καθαρισμούς, βελτιώσεις υποδομών και κατασκευή δικτύων ομβρίων σε κρίσιμες περιοχές της πρωτεύουσας και των περιχώρων της. Η πρώτη φάση του προγράμματος, προϋπολογισμού περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβάνει 17 βασικά έργα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη ή στο στάδιο συμβασιοποίησης. Ανάμεσα σε αυτά είναι η διευθέτηση του ρέματος Σαπφούς και η κατασκευή δικτύων ομβρίων στα βόρεια και δυτικά του λεκανοπεδίου αλλά και σε παράκτιες περιοχές όπως η Γλυφάδα και η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη.
