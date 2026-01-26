Οι Σουηδοί τα φέρνουν και υβριδικά
Από τη Volvo επιβεβαιώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι τα υπάρχοντα SUV μοντέλα της θα επικαιροποιηθούν σε σημαντικό βαθμό.
Η απόφαση των στελεχών της Volvo να αλλάξουν το αρχικό στρατηγικό πλάνο τους να μετατραπεί σε ένα κατασκευαστή αποκλειστικά αμιγώς ηλεκτρικών νέων μοντέλων έχει οριστικοποιηθεί.
