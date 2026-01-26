Οριστικό: Υποχρεωτικό φώς σε όλα τα αυτοκίνητα
Από το καλοκαίρι του 2026, τα νέα αυτοκίνητα στην Ευρώπη θα εφοδιάζονται με ακόμη ένα «όπλο» για την αποφυγή ατυχημάτων. Τι είναι και πως θα λειτουργεί;

Η τεχνολογία όσον αφορά στα συστήματα ασφαλείας στα σύγχρονα αυτοκίνητα εξελίσσεται διαρκώς και, μετά τη ζώνη ασφαλείας, το ABS και τα πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης, έρχεται μια νέα υποχρεωτική προσθήκη.

Από τις 7 Ιουλίου 2026, όλα τα νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που θα ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτουν νέο, προσαρμοζόμενο φως φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης.



