Ηρθε το πισωκίνητο Changan Deepal S05 - Το δοκιμάζουμε (τιμή)
Ξαφνικά οδηγείς ένα ηλεκτρικό SUV που αν σου έλεγε κάποιος ότι προέρχεται από την Κίνα θα τον θεωρούσες μυθομανή. Βέβαια το ίδιο ισχύει για αρκετά ακόμα κινέζικα αυτοκίνητα, αλλά η περίπτωση του Changan Deepal S05 είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό case study.
Μπροστά στις περισσότερες νεοφυείς κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες η Changan είναι κάτι σαν δεινόσαυρος. Σκεφτείτε ότι έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα από το μακρινό 1984. Αυτό σημαίνει ότι επωφελείται από μια βαθύτερη μηχανολογική κουλτούρα και ίσως από μια εμπειρία που της δίνει το πλεονέκτημα να μη βιάζεται υπερβολικά.
