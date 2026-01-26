Τι σημαίνει ουσιαστικά το μου «κόψανε τα φρένα»
Τι σημαίνει ουσιαστικά το μου «κόψανε τα φρένα»

Με αφορμή τη δημόσια καταγγελία του Ανδρέα Πετρόπουλου, που αποκάλυψε ότι βρήκε τα φρένα του αυτοκινήτου του… κομμένα λίγες ώρες μετά από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Ρόδο, αναλύουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

Όταν ακούμε την έκφραση «κομμένα φρένα» στο πλαίσιο ενός αυτοκινήτου, δεν πρόκειται για μαγική ή μυστηριώδη διαδικασία όπου τα φρένα απλώς φεύγουν από μόνα τους. Στην πραγματικότητα, η φράση περιγράφει μια σοβαρή βλάβη στο σύστημα πέδησης, που μπορεί να μειώσει δραματικά ή να εξαλείψει την ικανότητα του αυτοκινήτου να επιβραδύνει και να σταματάει με ασφάλεια.

Το σύστημα πέδησης ενός αυτοκινήτου αποτελείται από μια σειρά μηχανικών και υδραυλικών μερών που συνεργάζονται για να μετατρέψουν τη δύναμη που εφαρμόζει ο οδηγός στο πεντάλ σε πίεση στους τροχούς, επιβραδύνοντας το όχημα. Αν κάποιο από αυτά τα εξαρτήματα αποτύχει, τότε η ικανότητα φρεναρίσματος μειώνεται ή χάνεται τελείως.

Τι σημαίνει «κομμένα φρένα»



