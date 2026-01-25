Δοκιμάζουμε την all time classic Vespa - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Οδηγούμε τη νέα Vespa GTS 310 και αναρωτιόμαστε πως γίνεται ένα δίκυκλο με το ίδιο στυλ τα τελευταία 75 χρόνια να παραμένει πιο γοητευτικό από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στο δρόμο.