Ο Μίκαελ Σουμάχερ σήμερα...

Ο Μίκαελ Σουμάχερ, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, παραμένει πάνω από 12 χρόνια σε κατάσταση που η οικογένεια επιλέγει να διατηρεί εντελώς ιδιωτική και χωρίς επίσημες λεπτομέρειες. Ο σοβαρός τραυματισμός στην κεφαλή που υπέστη στις 29 Δεκεμβρίου 2013 τον οδήγησε σε επαγγελματικά υποβοηθούμενη αποκατάσταση και από τότε δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση. Οι δημόσιες πληροφορίες για την υγεία του είναι σπάνιες και προέρχονται κυρίως από δημοσιογραφικές πηγές που αποφεύγουν να δώσουν ιατρικές διαγνώσεις και από δηλώσεις τρίτων που βρίσκονται έξω από τον στενό οικογενειακό κύκλο.

Σύμφωνα με όσα είναι επισήμως γνωστά, παραμένει εν ζωή και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική φροντίδα. Η οικογένειά του έχει επιλέξει εδώ και χρόνια την απόλυτη ιδιωτικότητα και δεν δίνει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, πέρα από το ότι προστατεύεται και φροντίζεται σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση που να αναφέρει κάτι διαφορετικό. Ό,τι κυκλοφορεί κατά καιρούς πέρα από αυτό είναι φήμες.