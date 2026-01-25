Καίει υδρογόνο και έρχεται...
Η δεύτερη γενιά του Hyundai Nexo, του ηλεκτρικού SUV με ενεργειακές κυψέλες υδρογόνου και αυτονομία που ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα έρχεται και στην Ευρώπη.
Η Hyundai παρουσίασε τη νέα γενιά του υδρογονοκίνητου Nexo στο Seoul Mobility Show τον περασμένο Απρίλιο.
