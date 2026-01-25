Δοκιμάζουμε το «αγροτικό» που πάει με ρεύμα - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Το Ranger στα καλύτερα του; Δοκιμάζουμε την plug-in υβριδική έκδοσή του που δεν φοβάται τίποτα: όχι μόνο την καθημερινότητα ή τα βουνά, αλλά ούτε το ρεύμα, μήτε την βενζίνη.