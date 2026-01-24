Ιστορικό ρεκόρ εκατομμυρίων για τον θρύλο
Ιστορικό ρεκόρ εκατομμυρίων για τον θρύλο

Μία σχεδόν «αχρησιμοποίητη» Ferrari F50 του 1995 έγραψε ιστορία, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ τιμής για το εμβληματικό supercar.

Ιστορικό ρεκόρ εκατομμυρίων για τον θρύλο
Ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε στη δημοπρασία της Mecum στο Kissimmee το 2026, όταν μία Ferrari F50 του 1995, με μόλις 406 χιλιόμετρα στο κοντέρ, πουλήθηκε για 12,2 εκατομμύρια δολάρια μαζί με τα έξοδα αγοραστή.

