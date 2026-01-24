Ελλάδα: Θα συνεχιστεί η επιδότηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Η ερώτηση για το αν θα συνεχιστεί η επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα απασχολεί πολύ την αγορά, τους επίδοξους αγοραστές και τις επιχειρήσεις.