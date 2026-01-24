Κυβέρνηση: Υποχρεωτική ασφάλιση για αυτά που έρχονται

Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Αττική έφεραν ξανά στην επιφάνεια ένα θέμα που μέχρι πριν από λίγο καιρό προκαλούσε έντονες αντιδράσεις: την υποχρεωτική ασφάλιση των οχημάτων για φυσικές καταστροφές.

Αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές με κάποια από αυτά να κρίθηκαν ολικά κατεστραμμένα. Όμως πλέον οι κάτοχοι του δε θα μείνουν ακάλυπτοι. Με βάση τη ρύθμιση που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και περίπου έναν χρόνο, η αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία είναι πλέον δεδομένη, αφού τα οχήματα πλέον είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένα.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση πέρασε από την κυβέρνηση με στόχο να κλείσει ένα μεγάλο κενό προστασίας που υπήρχε για χιλιάδες οδηγούς. Μέχρι πρόσφατα, όποιος έβλεπε το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται από πλημμύρα, φωτιά ή άλλη φυσική καταστροφή, έμενε στην πράξη μόνος του, εκτός αν είχε επιλέξει προαιρετικά την αντίστοιχη κάλυψη. Πλέον, η κάλυψη για φυσικές καταστροφές αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της ασφάλισης και ενεργοποιείται αυτόματα σε τέτοιες περιπτώσεις.



