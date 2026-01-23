Ferrari: Αυτό είναι το μονοθέσιο για το 2026
Ferrari: Αυτό είναι το μονοθέσιο για το 2026
Η Ferrari έγινε η πρώτη ομάδα φέτος που αποκαλύπτει το πραγματικό της μονοθέσιο της για τη νέα σεζόν με τα αποκαλυπτήρια της SF-26 να λαμβάνουν χώρα στην έδρα της Scuderia, στο Φιοράνο.
Πολλά έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την προετοιμασία της Ferrari για τη νέα σεζόν. Έπειτα από ένα δύσκολο 2025 η ιταλική ομάδα έχει βρεθεί επικοινωνιακά σε κακή θέση.
