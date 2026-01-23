«Σπάνε» κόκκαλα οι τιμές των CFMoto Dual250 και 1000MTX

Ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα που φέρνει η CFMoto το 2026 στην Ελλάδα είναι το Dual 250. Το dual purpose μοντέλο έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν ελκυστικό στην ελληνική αγορά και πλέον γνωρίζουμε την τιμή του.