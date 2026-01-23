Δοκιμάζουμε το «αγροτικό» που θέλει να πάει κόντρα στο κατεστημένο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να βλέπει στους ελληνικούς δρόμους βαν «άγνωστης προελεύσεως» και με ένα σήμα που δεν σου είναι καθόλου γνώριμο, τότε μόλις είδες ένα επαγγελματικό μοντέλο της Maxus.