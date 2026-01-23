Δοκιμάζουμε το «αγροτικό» που θέλει να πάει κόντρα στο κατεστημένο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το «αγροτικό» που θέλει να πάει κόντρα στο κατεστημένο - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Το σκληροτράχηλο Maxus T60 είναι το «όπλο» της SAIC Motor για να αποδείξει, πως οι Κινέζοι έχουν τη δυναμική να πάνε κόντρα στο… κατεστημένο εκείνων που έχουν συνδέσει άρρηκτα το όνομά τους με τα «αγροτικά».
Αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να βλέπει στους ελληνικούς δρόμους βαν «άγνωστης προελεύσεως» και με ένα σήμα που δεν σου είναι καθόλου γνώριμο, τότε μόλις είδες ένα επαγγελματικό μοντέλο της Maxus.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα