Φοβάσαι; Η BYD απαντά...

NEWSAUTO.GR

Η κινεζική εταιρεία επεκτείνει την εγγύηση της μπαταρίας Blade, σε μία προσπάθεια να βάλει τέλος στον νούμερο ένα φόβο του εν δυνάμει αγοραστή ηλεκτρικού.

Αν υπάρχει ένα ερώτημα που γίνεται συνεχώς σε κάθε συζήτηση γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτό αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πόσο θα αντέξει, πόσο θα πέσει η αυτονομία με τα χρόνια και κυρίως πόσο ακριβή θα είναι η αντικατάστασή της. Η BYD επιλέγει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε αυτό το μέτωπο, ανακοινώνοντας για την ευρωπαϊκή αγορά εγγύηση μπαταρίας οκτώ ετών ή 250.000 χιλιομέτρων.

