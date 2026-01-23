Φοβάσαι; Η BYD απαντά...

Πόσο θα αντέξει, πόσο θα πέσει η αυτονομία με τα χρόνια και κυρίως πόσο ακριβή θα είναι η αντικατάστασή της. Η BYD επιλέγει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα σε αυτό το μέτωπο, ανακοινώνοντας για την ευρωπαϊκή αγορά εγγύηση μπαταρίας οκτώ ετών ή 250.000 χιλιομέτρων.