«…και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί»
Το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τη Volkswagen αναφορικά με τις πωλήσεις των μοντέλων της στην Ευρώπη, τόσο στα θερμικά όσο και στα αμιγώς ηλεκτρικά.

«…και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί». Το απόσπασμα από τη γνωστή φράση του Βρετανού ποδοσφαιριστή Γκάρι Λίνεκερ ταιριάζει στη Volkswagen, σε ό,τι αφορά στις ετήσιες πωλήσεις της για το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Dataforce, πέρυσι η γερμανική εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη κορυφή των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων επί ευρωπαϊκού εδάφους στις περισσότερες κατηγορίες οχημάτων, αναφορικά με την τεχνολογία κίνησής τους, δηλαδή με τον τύπο κινητήρα που διαθέτουν.

