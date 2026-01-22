«…και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί». Το απόσπασμα από τη γνωστή φράση του Βρετανού ποδοσφαιριστή Γκάρι Λίνεκερ ταιριάζει στη Volkswagen, σε ό,τι αφορά στις ετήσιες πωλήσεις της για το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Dataforce, πέρυσι η γερμανική εταιρεία βρέθηκε στην πρώτη κορυφή των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων επί ευρωπαϊκού εδάφους στις περισσότερες κατηγορίες οχημάτων, αναφορικά με την τεχνολογία κίνησής τους, δηλαδή με τον τύπο κινητήρα που διαθέτουν.

