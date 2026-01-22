Δοκιμάζουμε το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό κουπέ SUV με τα 500+ χλμ. αυτονομίας
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό κουπέ SUV με τα 500+ χλμ. αυτονομίας

Υπάρχουν οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες και υπάρχει και η Xpeng. Γιατί το γράφουμε αυτό; Για τον εξής λόγο: Μπορεί μια εξ ορισμού εταιρεία προηγμένης τεχνολογίας να ανταγωνιστεί ισάξια τόσο αυτές, όσο και τους Ευρωπαίους κατασκευαστές;

Δοκιμάζουμε το ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό κουπέ SUV με τα 500+ χλμ. αυτονομίας
Γενηθήτω Xpeng Motors. Ακόμη μία αυτοκινητοβιομηχανία μεταξύ των εκατοντάδων που υπάρχουν στην κινεζική επικράτεια. Αυτή ενδεχομένως να είναι η πρώτη σκέψη μας όταν ακούσουμε ή διαβάσουμε γι’ αυτή.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης