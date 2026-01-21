Ιδού το νέο Volvo EX60: To newsauto στην παγκόσμια πρεμιέρα στη Στοκχόλμη
Ιδού το νέο Volvo EX60: To newsauto στην παγκόσμια πρεμιέρα στη Στοκχόλμη
Η Volvo παρουσίασε επίσημα στη Στοκχόλμη το EX60, ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την κατηγορία του, προσφέροντας αυτονομία έως και 810 χιλιόμετρα και φόρτιση 340 χιλιομέτρων σε μόλις 10 λεπτά.

Τοποθετημένο ανάμεσα στο μικρότερο EX30 και στο μεγαλύτερο EX90, το νέο EX60 βασίζεται στην πλατφόρμα SPA3 με αρχιτεκτονική 800V και ενσωματώνει το νέο σύστημα κεντρικού υπολογιστή HuginCore.
