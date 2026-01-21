Ελλάδα: Σε ποιους νομούς πωλούνται τα περισσότερα αυτοκίνητα;
Ελλάδα: Σε ποιους νομούς πωλούνται τα περισσότερα αυτοκίνητα;
Σχεδόν το 72% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων αυτοκίνητων το 2025 έγινε στην Αττική. Πολύ δυνατή αποδείχτηκε η Κρήτη…
UPD:
Το 2025, ο χάρτης των πωλήσεων (ταξινομήσεων) επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα αποτυπώνει μια αγορά που κινείται κυρίως στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το Newsauto, η Αττική κατέγραψε το 2025 συνολικά 103.724 ταξινομήσεις, που ξεπερνά πάνω από 12 φορές τη δεύτερη Θεσσαλονίκη (8.238).
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα