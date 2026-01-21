Ελλάδα: Σε ποιους νομούς πωλούνται τα περισσότερα αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Ελλάδα: Σε ποιους νομούς πωλούνται τα περισσότερα αυτοκίνητα;

Σχεδόν το 72% των συνολικών πωλήσεων καινούργιων αυτοκίνητων το 2025 έγινε στην Αττική. Πολύ δυνατή αποδείχτηκε η Κρήτη…

Ελλάδα: Σε ποιους νομούς πωλούνται τα περισσότερα αυτοκίνητα;
UPD:
Το 2025, ο χάρτης των πωλήσεων (ταξινομήσεων) επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα αποτυπώνει μια αγορά που κινείται κυρίως στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το Newsauto, η Αττική κατέγραψε το 2025 συνολικά 103.724 ταξινομήσεις, που ξεπερνά πάνω από 12 φορές τη δεύτερη Θεσσαλονίκη (8.238).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης