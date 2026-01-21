Ελλάδα: Σε ποιους νομούς πωλούνται τα περισσότερα αυτοκίνητα;

Το 2025, ο χάρτης των πωλήσεων (ταξινομήσεων) επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα αποτυπώνει μια αγορά που κινείται κυρίως στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του το Newsauto, η Αττική κατέγραψε το 2025 συνολικά 103.724 ταξινομήσεις, που ξεπερνά πάνω από 12 φορές τη δεύτερη Θεσσαλονίκη (8.238).