Οδήγηση στη βροχή: Tα SOS που πρέπει να ξέρετε
Οδήγηση στη βροχή: Tα SOS που πρέπει να ξέρετε
Η βροχή μειώνει δραστικά την πρόσφυση και την ορατότητα. Αν όμως κάνεις σωστά δύο βασικά πράγματα, μπορείς να αποφύγεις τις πιο επικίνδυνες καταστάσεις.
UPD:
Η οδήγηση σε βρεγμένο οδόστρωμα είναι από τις πιο συνηθισμένες αλλά και πιο επικίνδυνες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι οδηγοί. Παρότι οι συμβουλές είναι πολλές, η εμπειρία δείχνει ότι δύο συγκεκριμένες πρακτικές κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά όταν η άσφαλτος γλιστρά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα