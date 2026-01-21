Πότε έρχεται Ελλάδα και πόσο κάνει το νέο Toyota RAV4
Η 6η γενιά του παγκόσμιου best seller στα SUV αναμένεται στην Ελλάδα εντός του 2026 με ριζικά ανανεωμένο ντιζάιν, πολλή τεχνολογία και δύο υβριδικά συστήματα κίνησης.
Το Toyota RAV4 περνά σε μια νέα εποχή, με την 6η γενιά του να σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές σε αισθητική, ψηφιακό περιβάλλον και εξηλεκτρισμένα μηχανικά σύνολα.
Το RAV4 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμπορικά αυτοκίνητα στον πλανήτη και, ανεξαρτήτως τάσεων και δηλώσεων, παραμένει σημείο αναφοράς για την Toyota.
