Πότε έρχεται Ελλάδα και πόσο κάνει το νέο Toyota RAV4

Το RAV4 δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Πρόκειται για ένα από τα πιο εμπορικά αυτοκίνητα στον πλανήτη και, ανεξαρτήτως τάσεων και δηλώσεων, παραμένει σημείο αναφοράς για την Toyota.