Επίσημο: Αυτό είναι το ανανεωμένο Kia Niro

Η Kia παρουσίασε στην Κορέα το ανανεωμένο Niro, με πιο δυναμική εμφάνιση, ανασχεδιασμένο εσωτερικό και διατήρηση όλων των εξηλεκτρισμένων εκδόσεων. Λανσάρισμα μέσα στο έτος.

Το Niro δέχθηκε αισθητικές επεμβάσεις, κυρίως στο εμπρός μέρος, όπου ξεχωρίζει η πιο λεπτή εκδοχή της χαρακτηριστικής μάσκας «Tiger Nose» και τα νέα ψηλότερα φωτιστικά σώματα με τη φωτεινή υπογραφή «Starmap» που συναντάμε πλέον σε όλα τα μοντέλα της Kia.

