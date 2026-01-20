Ποιες μοτοσικλέτες προτίμησαν οι Έλληνες το 2025;
Ποιες μοτοσικλέτες προτίμησαν οι Έλληνες το 2025;
Το 2025 βρήκε τη μοτοσικλέτα στην Ελλάδα σε ισχυρή θέση καθώς οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο για 4η συνεχόμενη χρονιά.
UPD:
Όπως είχαμε προβλέψει, οι πωλήσεις δικύκλων στην Ελλάδα έκλεισε το 2025 με θετικό πρόσημο σπάζοντας το φράγμα των 80.000 ταξινομήσεων.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα