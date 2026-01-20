Το φαινόμενο Chery στην Ελλάδα
Το φαινόμενο Chery στην Ελλάδα
Η εκκίνηση της Chery στην ελληνική αγορά δεν πέρασε απλώς απαρατήρητη.
UPD:
Ήταν από τις περιπτώσεις που μια νέα μάρκα δεν μπαίνει προοδευτικά, αλλά δηλώνει παρουσία με τρόπο μετρήσιμο, ορατό και –κυρίως– συνειδητά επιθετικό.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα