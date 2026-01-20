Στην Ελλάδα η Morbidelli T125X - Αυτή είναι η τιμή της
NEWSAUTO.GR

Στην Ελλάδα η Morbidelli T125X - Αυτή είναι η τιμή της

Η Morbidelli προσθέτει στην γκάμα της ακόμα ένα σημαντικό μοντέλο, αυτήν τη φορά στην κατηγορία των 125 κ.εκ.

Στην Ελλάδα η Morbidelli T125X - Αυτή είναι η τιμή της
Η Morbidelli επεκτείνει την γκάμα της με το ολοκαίνουργιο T125X, ένα αυθεντικό trail μοντέλο που έρχεται να φέρει τον κόσμο της περιπέτειας στην καθημερινή μετακίνηση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης