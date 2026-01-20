Δοκιμάζουμε το αλλο... Smart Brabus - Πόσο κοστίζει;

Ένα από τα μεγαλύτερα ατού που είχε το κλασικό smart ήταν πως στην ανάγκη μπορούσες να το παρκάρεις ακόμα και κάθετα στον δρόμο, ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, χωρίς να ενοχλείς. Σήμερα το #5 χρειάζεται όσο χώρο θα καταλάμβαναν δύο fortwo, οπότε σίγουρα δεν το λες «smartάκι» και σαφώς δεν είναι το αυτοκίνητο που θα σκεφτόσουν ως ιδανική συντροφιά για την πόλη.