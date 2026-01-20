Δοκιμάζουμε το αλλο... Smart Brabus - Πόσο κοστίζει;
Δοκιμάζουμε το αλλο... Smart Brabus - Πόσο κοστίζει;
Για όσους δεν το κατάλαβαν έως τώρα, η smart έχει αλλάξει οριστικά. Το #5 είναι το μεγαλύτερο και η έκδοση Brabus η ισχυρότερη όλων των εποχών, δηλώνοντας με κάθε σαφήνεια πως το νέο κεφάλαιο της smart γράφεται από λευκό χαρτί.
Ένα από τα μεγαλύτερα ατού που είχε το κλασικό smart ήταν πως στην ανάγκη μπορούσες να το παρκάρεις ακόμα και κάθετα στον δρόμο, ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα, χωρίς να ενοχλείς. Σήμερα το #5 χρειάζεται όσο χώρο θα καταλάμβαναν δύο fortwo, οπότε σίγουρα δεν το λες «smartάκι» και σαφώς δεν είναι το αυτοκίνητο που θα σκεφτόσουν ως ιδανική συντροφιά για την πόλη.
