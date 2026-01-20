Τον έπιασαν για όγδοη φορά μεθυσμένο και είχε ακόμα το δίπλωμα του

Το νέο περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα του άνδρα για έλεγχο και εκείνος αρχικά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ. Τελικά έγινε ο έλεγχος και η μέτρηση έδειξε 1,10 στον εκπνεόμενο αέρα, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Για τον συγκεκριμένο είναι η όγδοη σύλληψη για το ίδιο αδίκημα.

Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι φυλάκιση οκτώ μηνών, από τους οποίους ένα μέρος εκτίεται και το υπόλοιπο έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για τέσσερις μήνες.

Το ερώτημα είναι πως ο συγκεκριμένος οδηγός είχε ακόμα στην κατοχή του την άδεια οδήγησης, μετά τις οκτώ συλλήψεις, γιατί κάτι διαφορετικό δεν αναφέρθηκε...





