Έρχεται το τιμόνι που... διπλώνει - Πως λειτουργεί;
Έρχεται το τιμόνι που... διπλώνει - Πως λειτουργεί;
Η Autoliv και η Tensor παρουσίασαν στο CES το πρώτο αναδιπλούμενο τιμόνι παραγωγής, σχεδιασμένο για πλήρως αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4.
UPD:
Το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης παίρνει κυριολεκτικά… χώρο, καθώς οι Autoliv και Tensor αποκάλυψαν το πρώτο αναδιπλούμενο τιμόνι στον κόσμο, έτοιμο για μοντέλα παραγωγής.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα