Έρχεται το τιμόνι που... διπλώνει - Πως λειτουργεί;
NEWSAUTO.GR

Έρχεται το τιμόνι που... διπλώνει - Πως λειτουργεί;

Η Autoliv και η Tensor παρουσίασαν στο CES το πρώτο αναδιπλούμενο τιμόνι παραγωγής, σχεδιασμένο για πλήρως αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4.

Έρχεται το τιμόνι που... διπλώνει - Πως λειτουργεί;
UPD:
Το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης παίρνει κυριολεκτικά… χώρο, καθώς οι Autoliv και Tensor αποκάλυψαν το πρώτο αναδιπλούμενο τιμόνι στον κόσμο, έτοιμο για μοντέλα παραγωγής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης