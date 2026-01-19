Έρχεται το τιμόνι που... διπλώνει - Πως λειτουργεί;

Το μέλλον της αυτόνομης οδήγησης παίρνει κυριολεκτικά… χώρο, καθώς οι Autoliv και Tensor αποκάλυψαν το πρώτο αναδιπλούμενο τιμόνι στον κόσμο, έτοιμο για μοντέλα παραγωγής.