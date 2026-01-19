Αποκάλυψη: Τι πραγματικά έρχεται για τους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων

Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τα αυτοκίνητα από 15 έτη παλαιότητας και πάνω και σίγουρα έχουν προκαλέσει ανησυχία σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες στην Ευρώπη, καθώς ερμηνεύτηκαν από αρκετούς ως προάγγελος απαγορεύσεων στην κυκλοφορία ή ακόμη και στην επισκευή των παλαιών αυτοκινήτων. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται από τις έως τώρα ενδείξεις είναι πιο σύνθετη και λιγότερο δραστική από ό,τι αρχικά παρουσιάστηκε και σας την αποκαλύπτει το newsauto....

Σύμφωνα με όσα διακινούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που να προβλέπει οριζόντια απαγόρευση κυκλοφορίας ή επισκευής αυτοκινήτων άνω των 15 ετών. Αντίθετα, οι συζητήσεις φαίνεται να επικεντρώνονται στην αυστηροποίηση των τεχνικών και περιβαλλοντικών ελέγχων κυρίως μέσω ΚΤΕΟ, με στόχο να περιοριστούν τα οχήματα που ρυπαίνουν υπέρμετρα ή δεν πληρούν βασικά πρότυπα ασφάλειας. Η λογική δεν αφορά την ηλικία καθαυτή, αλλά την πραγματική κατάσταση του οχήματος και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα...





