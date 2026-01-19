Στο σφυρί η… ασυνήθιστη, προεδρική Ferrari FF

Μια από τις πιο ασυνήθιστες Ferrari της σύγχρονης εποχής ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Πρόκειται για μια Ferrari FF του 2013, το πρώτο τετρακίνητο μοντέλο παραγωγής και το πρώτο shooting brake της εταιρείας, η οποία είχε παραγγελθεί ειδικά από τον ίδιο τον πρόεδρο της μάρκας, John Elkann.