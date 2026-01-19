Στο σφυρί η… ασυνήθιστη, προεδρική Ferrari FF
Στο σφυρί η… ασυνήθιστη, προεδρική Ferrari FF
Μια σπάνια Ferrari FF του 2013, παραγγελία του John Elkann, ξεχωρίζει όχι μόνο για το χρώμα της αλλά κυρίως για το εσωτερικό της…
Μια σπάνια Ferrari FF του 2013, παραγγελία του John Elkann, ξεχωρίζει όχι μόνο για το χρώμα της αλλά κυρίως για το εσωτερικό της…
Μια από τις πιο ασυνήθιστες Ferrari της σύγχρονης εποχής ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια. Πρόκειται για μια Ferrari FF του 2013, το πρώτο τετρακίνητο μοντέλο παραγωγής και το πρώτο shooting brake της εταιρείας, η οποία είχε παραγγελθεί ειδικά από τον ίδιο τον πρόεδρο της μάρκας, John Elkann.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα