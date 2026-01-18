Ιδού τα πιο ασφαλή μοντέλα

Ο Euro NCAP ανακοίνωσε τη λίστα των κορυφαίων μοντέλων ανά κατηγορία από το σύνολο των οχημάτων που υπέβαλε στις δοκιμές πρόσκρουσής, όπως και των δοκιμασιών και αξιολογήσεων που εφαρμόζει σε αυτά, βάσει των πρωτοκόλλων του.