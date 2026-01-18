Ιδού τα πιο ασφαλή μοντέλα
Ιδού τα πιο ασφαλή μοντέλα

Τα στελέχη του Euro NCAP δημοσίευσαν τη λίστα με τα ασφαλέστερα νέα μοντέλα που αξιολόγησαν εντός της περυσινής χρονιάς και διακρίθηκαν στην κατηγορία τους.

Ο Euro NCAP ανακοίνωσε τη λίστα των κορυφαίων μοντέλων ανά κατηγορία από το σύνολο των οχημάτων που υπέβαλε στις δοκιμές πρόσκρουσής, όπως και των δοκιμασιών και αξιολογήσεων που εφαρμόζει σε αυτά, βάσει των πρωτοκόλλων του.

