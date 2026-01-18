Έλληνας πρωταθλητής κάνει παντιλίκια - Δείτε το video

Μακριά από τα slalom και τις σημαίες, ο Πρωταθλητής μας Αλέξανδρος Γκιννής αφήνει για λίγο τα πέδιλα και πιάνει τιμόνι, μεταφέροντας την ίδια φιλοσοφία ακρίβειας και ελέγχου στο Audi Q8 quattro, αυτή τη φορά πάνω στο χιόνι.

Αξίζει να τονιστεί ξεκάθαρα ότι όλα όσα βλέπουμε πραγματοποιούνται σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον και με όλα μέτρα ασφαλείας. Δεν πρόκειται για οδήγηση σε δημόσιο δρόμο, αλλά για ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου τόσο ο οδηγός όσο και το αυτοκίνητο μπορούν να κινηθούν έτσι χωρίς κανέναν κίνδυνο. Η ασφάλεια είναι απόλυτη προτεραιότητα και αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση ιδιαίτερα για την Audi.