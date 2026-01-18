Έλληνας πρωταθλητής κάνει παντιλίκια - Δείτε το video
NEWSAUTO.GR

Έλληνας πρωταθλητής κάνει παντιλίκια - Δείτε το video

Στο χιόνι, εκεί όπου ο απόλυτος έλεγχος επιβάλλεται, ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής αποδεικνύει ότι η έννοια της πρόσφυσης δεν περιορίζεται μόνο στις πίστες.

Έλληνας πρωταθλητής κάνει παντιλίκια - Δείτε το video
UPD:

Μακριά από τα slalom και τις σημαίες, ο Πρωταθλητής μας Αλέξανδρος Γκιννής αφήνει για λίγο τα πέδιλα και πιάνει τιμόνι, μεταφέροντας την ίδια φιλοσοφία ακρίβειας και ελέγχου στο Audi Q8 quattro, αυτή τη φορά πάνω στο χιόνι.

Αξίζει να τονιστεί ξεκάθαρα ότι όλα όσα βλέπουμε πραγματοποιούνται σε απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον και με όλα μέτρα ασφαλείας. Δεν πρόκειται για οδήγηση σε δημόσιο δρόμο, αλλά για ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όπου τόσο ο οδηγός όσο και το αυτοκίνητο μπορούν να κινηθούν έτσι χωρίς κανέναν κίνδυνο. Η ασφάλεια είναι απόλυτη προτεραιότητα και αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση ιδιαίτερα για την Audi.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης