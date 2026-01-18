Είναι ασφαλή τα Tesla; Όλη η αλήθεια σε ένα ανατριχιαστικό video
Το βίντεο από το σοβαρό τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει κάτι που δύσκολα ξεχνάς.
Ένα ανανεωμένο Tesla Model 3 βρέθηκε «σάντουιτς» ανάμεσα σε δύο βαρέα φορτηγά. Αναμφίβολα η παρακάτω εικόνα παραπέμπει σε σύγκρουση με τεράστια μεταφορά ενέργειας. Κι όμως, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι σχετικές αναρτήσεις και τα ρεπορτάζ που ανακυκλώνονται διεθνώς, ο οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο χωρίς κανέναν τραυματισμό, στοιχείο που ενίσχυσε ξανά τη συζήτηση για το τι σημαίνει σύγχρονη παθητική ασφάλεια στην πράξη.
Αυτό που ξεχωρίζει στις παρακάτω εικόνες είναι η αντίθεση. Από τη μία πλευρά βλέπεις την ένταση της παραμόρφωσης στα εξωτερικά τμήματα, εκεί όπου το αμάξωμα «δουλεύει» για να απορροφήσει δυνάμεις. Από την άλλη, διακρίνεις ότι ο κλωβός επιβατών διατηρεί τη γεωμετρία του σε μεγάλο βαθμό. Σε τέτοιου τύπου συγκρούσεις, η διαφορά ανάμεσα στον σοβαρό τραυματισμό και στο «βγήκε και περπάτησε» συχνά κρίνεται σε χιλιοστά παραμόρφωσης αλλά και στη σωστή λειτουργία των ζωνών και των αερόσακων.
